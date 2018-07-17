Дело поморского убийцы старушек передали в суд 

Уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в двух убийствах и пяти нападениях на пенсионерок, передано в Архангельский областной суд.
32-летний житель Вологодской области, живший в Поморье без регистрации, орудовал в Архангельской области с 2006 по 2012 годы. Он представлялся работником коммунальных служб и таким образом проникал в квартиры пенсионеров, сообщают в Следственном комитете области.
В мае 2006 года он по такому сценарию убил 75-летнюю женщину ножом и похитил 50 тысяч рублей. В феврале 2011 года он убил старушку в Северодвинске и похитил уже 7 тысяч рублей. В 2011 и 2012 годах было совершено ещё два разбойных нападения — в этих случаях женщины сами отдавали ему деньги и оставались в живых. В феврале 2012 года был совершён последний грабёж — тогда он ранил 81-летнюю пенсионерку.
Обвиняемый частично признал свою вину.
Кроме того, в Архангельске сейчас расследуют убийство молодой девушки, которую мужчина завёл в свою квартиру под предлогом присмотра за детьми.