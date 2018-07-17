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Генерал Дрыманов не признал вину в получении взяток
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Генерал Дрыманов не признал вину в получении взяток 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов отрицает причастность к получению взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
"Нет, вину не признаю", — сказал Дрыманов. На вопрос о том, почему он не ехал, генерал заявил: «Куда уезжать-то? Это наша родина».
Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт «в» части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
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