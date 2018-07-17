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ЕСПЧ отказался признавать Россию виновной в убийстве Анны Политковской
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ЕСПЧ отказался признавать Россию виновной в убийстве Анны Политковской 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили в Минюсте РФ, жалобу в ЕСПЧ подали родственники Анны Политковской.
«ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей о необходимости возложения на Российскую Федерацию ответственности за лишение жизни Политковской А. С. и признал жалобу в данной части неприемлемой», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что Европейский суд удовлетворен проведенным российской стороной расследованием, которое «привело к ощутимым результатам, позволившим осудить лиц, непосредственно ответственных за совершение убийства». В то же время в ЕСПЧ выразили неудовлетворенность тем, что следствие не установило заказчика.
«Постановлением ЕСПЧ всем заявителям в качестве компенсации морального вреда присуждена общая сумма в размере 20 000 евро», — говорится в сообщении Минюста.
«ФедералПресс» напоминает, что спецкор «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года.
В 2015 году Мосгорсуд журналистки Лом-Али Гайтукаева и непосредственного исполнителя Рустама Махмудова к пожизненному заключению. Кроме того, сроки получили иные причастные к преступлению — Сергей Хаджикурбанов (20 лет колонии строгого режима), Джабраил Махмудов (14 лет заключения), Ибрагим Махмудов (12 лет колонии строгого режима).
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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