Наркодилеры из Таджикистана получили 22 года колонии на двоих 

Калужский районный суд признал виновными двух граждан Таджикистана в незаконном сбыте наркотических средств. 31-летний фигурант осужден на 11 лет, его 32-летний подельник получил 10 лет и шесть месяцев. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, в 2017 году они вступили в группировку наркоторговцев, которая действовала в Калуге. Члены группы действовали по строго установленному плану, роли каждого из них были четко определены. Героин распространялся среди наркозависимых путем организации закладок. За каждую закладку на банковскую карту одного из осужденных главарь переводил деньги. Для конспирации они общались по телефону только на родном языке и использовали кодированные обозначения. Свою вину наркодилеры признали лишь частично и обжаловали приговор, сославшись на его суровость. Однако Калужский областной суд признал вердикт районного суда законным. Сейчас приговор вступил в законную силу.