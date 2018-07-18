Крашенинников: Судебная реформа усилит защиту прав граждан

Павел Владимирович, расскажите вкратце, что изменится?

Павел Крашенинников: Принятым законом апелляционная и кассационная инстанции будут выделены в отдельные экстерриториальные суды. В таком случае рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. Эти изменения направлены на обеспечение независимости и самостоятельности судебных инстанций, снижение коррупционных рисков.

А как происходит сейчас и будет происходить еще какое-то время?

Павел Крашенинников: В системе судов общей юрисдикции действуют мировые судьи, районные суды, суды субъектов РФ . Все они в рамках своей компетенции рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном объеме. В том числе Верховный суд Российской Федерации — по определенным категориям дел.

Вынесенное ими решение по закону можно оспорить в следующей инстанции — апелляционной. Для районных судов апелляционной инстанцией являются областные суды. Если апелляционное определение областного суда участники процесса сочтут несправедливым, то могут обратиться в следующую инстанцию — с кассационной жалобой. Ее будет рассматривать президиум того же областного суда. И хотя в апелляционной и кассационной коллегиях свои отдельные составы, но находятся они в одном суде, под одним председателем, с теми же сотрудниками аппарата суда. То есть возможны разные искушения.

Каждый судебный округ будет включать в себя несколько регионов

Но почему считаете, что предлагаемая система будет работать лучше? Кто-то проверял?

Павел Крашенинников: Подобную реформу мы проводили в системе арбитражных судов, и она дала положительный эффект. Судебные инстанции там функционируют в качестве отдельных судов.

Как реформа защитит права граждан, как повысит независимость и справедливость правосудия?

Павел Крашенинников: Судебные инстанции в системе общей юрисдикции будут выделены в обособленные суды по экстерриториальному принципу. Будут созданы отдельные суды со своим аппаратом, судьями, председателем. При этом для председателей судов общей юрисдикции и их заместителей мы ограничили сроки полномочий, по аналогии с арбитражной системой — они смогут быть назначены на должность не более двух раз подряд. Это изменение также направлено на повышение независимости при вынесении судебных решений.

Новые апелляционные и кассационные суды будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый судебный округ включает в себя несколько регионов. Таким образом мы снижаем не только коррупционные риски, но и влияние региональных связей.

По какому принципу выбиралось место расположения новых судов?

Павел Крашенинников: Вопрос размещения новых судов долго прорабатывался, согласовывался. Учитывались региональные особенности, экономическая и судебная активность в субъектах РФ.

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово, А также транспортная составляющая и наличие юридических школ для подготовки кадров. тот вопрос обсуждался в ходе работы над законопроектом. В результате для кассационных судов были выбраны: Саратов Владивосток . А для апелляционных: Москва, Санкт-Петербург, Сочи , Нижний Новгород, Новосибирск

Не возникнет ли у граждан проблем в связи с тем, что теперь за правдой придется далеко ездить, ведь вышестоящие инстанции будут расположены в других регионах. А дорога дело дорогое.

Павел Крашенинников: Этот вопрос обсуждался в ходе работы над законопроектом. В итоге был принят ряд мер, обеспечивающих гарантии сохранения доступности правосудия после проведения реформы. В законе устанавливается возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места постоянного пребывания суда, но осуществляющего его полномочия. Это повысит доступность правосудия для лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях. Кроме того, решением проблемы является применение в судах видеоконференцсвязи.

Когда обновленная система заработает?

Павел Крашенинников: Изменения потребуют серьезной перестройки судебной системы. Устанавливается срок на создание новых судов, формирование состава, аппарата, передачу им дел — до 1 октября 2019 года. Но председатели должны быть назначены в течение ближайших трех месяцев — до 15 октября 2018 года. Именно на них возложена основная нагрузка по формированию новых судов, подготовке их к работе, чтобы новая система заработала без сбоев.

Кассационные и апелляционные суды будут считаться образованными с того момента, когда назначат не менее половины от установленной численности судей. Но начнут свою деятельность после принятия решения Пленумом Верховного Суда РФ и официального извещения об этом не позднее 1 октября 2019 года. До этого апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться теми же судами, которыми рассматриваются в настоящее время.

Справка «РГ»

Московской области. Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах. Первый апелляционный суд — в Москве. Второй апелляционный суд — Санкт-Петербург. Третий апелляционный суд — Сочи. Четвертый апелляционный суд — Нижний Новгород. Пятый апелляционный суд — Новосибирск; апелляционный военный суд — городской округ Власиха

Кассационные суды общей юрисдикции расположат в следующих городах. Первый кассационный суд — в Саратове. Второй кассационный суд — Москва. Третий кассационный суд — Санкт-Петербург. Четвертый кассационный суд — Краснодар. Пятый кассационный суд — Пятигорск. Шестой кассационный суд — Самара. Седьмой кассационный суд — Челябинск. Восьмой кассационный суд — Кемерово. Девятый кассационный суд — Владивосток. Кассационный военный суд — в Новосибирске.