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В Хабаровске будут судить экс-главу отдела по противодействию техразведкам
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В Хабаровске будут судить экс-главу отдела по противодействию техразведкам 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Бывшего начальника отдела по противодействию техническим разведкам и технической защите информации центра информационных технологий УМВД России по Хабаровскому краю, а также экс-начальника департамента информационных технологий коммерческой организации будут судить в Хабаровске за мошенничество на 3,3 миллиона рублей, сообщает краевое СУСК РФ.
По версии следствия, обвиняемые решили похитить деньги УМВД. Экс-полицейский ввел свое руководство в заблуждение о необходимости проведения ремонта компьютеров и специальной техники, инициировал проведение трех аукционов, считает следствие. Все конкурсы, добавляет СУСК, выиграла коммерческая организация, интересы которой представлял второй обвиняемый. В рамках заключенных договоров коммерческой организации были перечислены 3,3 миллиона рублей за якобы проведённый ремонт техники, который на самом деле не проводился, отметили в следственном управлении.
Уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» было возбуждено по материалам сотрудников собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следствия обвиняемые вину не признали, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.
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