В Ставрополье семейная ссора привела к убийству

«Милые бранятся — только тешатся», говорится в поговорке, но в реальной жизни семейные ссоры далеко не всегда разрешаются счастливо. На этот раз обычный скандал между мужем и женой привел к трагедии.

Как сообщает новостной источник ИНТЕРфакс , в Ставрополье , станице Ессентукской после семейной ссоры скончалась от множественных осколочных ранений женщина 45 лет. Стало известно, что мужчина, не сумел подобрать слов для принятия решения, и взорвал самодельный снаряд. Его супруга умерла в больнице, врачам не удалось ее спасти. Мужчина не пострадал, был схвачен полицией при попытке бегства.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд настроен добиться максимального срока лишения свободы для виновного.