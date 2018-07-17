В Ставрополье семейная ссора привела к убийству 

«Милые бранятся — только тешатся», говорится в поговорке, но в реальной жизни семейные ссоры далеко не всегда разрешаются счастливо. На этот раз обычный скандал между мужем и женой привел к трагедии.
Как сообщает новостной источник ИНТЕРфакс, в Ставрополье, станице Ессентукской после семейной ссоры скончалась от множественных осколочных ранений женщина 45 лет. Стало известно, что мужчина, не сумел подобрать слов для принятия решения, и взорвал самодельный снаряд. Его супруга умерла в больнице, врачам не удалось ее спасти. Мужчина не пострадал, был схвачен полицией при попытке бегства.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд настроен добиться максимального срока лишения свободы для виновного.