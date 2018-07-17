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Жителя Майкопа осудили на три года за дачу взятки
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Жителя Майкопа осудили на три года за дачу взятки 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Адама Дзыбова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
В суде установлено, что Дзыбов осужден по приговору Майкопского городского суда 06.10.2016 по ч. 1 ст. 159.5 УК РФ к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.
С целью уклонения от отбывания назначенного судом наказания осужденный дал взятку должностному лицу за внесение ложных сведений о выполнении работ по приговору суда.
«Майкопский городской суд назначил Дзыбову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокуратурой г. Майкопа на данный приговор суда принесено апелляционное представление в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.
Верховный суд Республики Адыгея согласился с доводами апелляционного представления и изменил приговор в отношении Дзыбова, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года реально в колонии-поселении.
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