В Краснодаре перед судом предстанет преступная группировка

Преступную группировку будут судить в Краснодаре

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР завершил расследование уголовного дело. 6 членов преступного сообщества обвиняются в незаконной банковской деятельности собналичиванием денежных средств.

Как сообщается, между его членами была выстроена четкая иерархическая структура: у каждого имелись четко сформулированные функции, была создана общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.

«По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарском краю

В отношении Ивана Харламова уголовное дело выделено в отдельное производство, а сам он находится в федеральном розыске. В отдельное производство выделено и уголовное дело женщины, выполнявшей роль бухгалетра и заключившей досудебное соглашение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, передано в суд дело в отношении двух подростков, ограбивших в Крымском районе 88-летнюю участницу Великой Отечественной войны.