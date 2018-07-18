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В Краснодаре перед судом предстанет преступная группировка
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В Краснодаре перед судом предстанет преступная группировка 

АиФ — Юг 45 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Преступную группировку будут судить в Краснодаре.
Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР завершил расследование уголовного дело. 6 членов преступного сообщества обвиняются в незаконной банковской деятельности собналичиванием денежных средств.
Как сообщается, между его членами была выстроена четкая иерархическая структура: у каждого имелись четко сформулированные функции, была создана общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
«По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарском краю.
В отношении Ивана Харламова уголовное дело выделено в отдельное производство, а сам он находится в федеральном розыске. В отдельное производство выделено и уголовное дело женщины, выполнявшей роль бухгалетра и заключившей досудебное соглашение.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.
Напомним, передано в суд дело в отношении двух подростков, ограбивших в Крымском районе 88-летнюю участницу Великой Отечественной войны.
АиФ — Юг: последние новости
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