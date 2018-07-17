Безбилетник тяжело ранил ножом охранника в электричке

46-летний охранник ООО ОП «Комбат» получил тяжелое ножевое ранение в электричке от безбилетного пассажира. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, 18 мая охранник с напарником выполняли задание руководства по сопровождению бригады контролеров пригородного электропоезда сообщением Москва Тверь . Около 21:00 произошел конфликт между контролером и безбилетным пассажиром.

Мужчина, не желавший оплачивать проезд, достал нож и начал угрожать контролерам. Напарник охранника блокировал вход вагона с другой стороны, а сам охранник, согласно инструкции, сделав устное замечание правонарушителю, достал спецсредства с целью предупредить и задержать его для передачи сотрудникам полиции.

Обеспечивая безопасность контролера, охранник встал между контролером и безбилетным пассажиром. Предотвращая нападение контролера, охранник получил ножевое ранение в область брюшной полости. После этого правонарушитель вышел на станции «Подсолнечная» и скрылся.

Пострадавший сотрудник охранного предприятия в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Мужчина получил тяжелое проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов и внутрибрюшное кровотечение.