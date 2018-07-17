В Кирове обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями: возбуждено уголовное дело

16 июля в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Макарье было обнаружено тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями в области спины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя и следователя СО по Первомайскому району г. Кирова, а также следователя-криминалиста аппарата управления.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась потерпевшая, мог нанести ей ее сожитель 1975 года рождения. В настоящее время местонахождение мужчины установлено, в отношении него проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следователи СУ СКР по Кировской области выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.