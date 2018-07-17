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В Кирове обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями: возбуждено уголовное дело
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В Кирове обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту обнаружения тела 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
16 июля в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Макарье было обнаружено тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями в области спины.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя и следователя СО по Первомайскому району г. Кирова, а также следователя-криминалиста аппарата управления.
«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась потерпевшая, мог нанести ей ее сожитель 1975 года рождения. В настоящее время местонахождение мужчины установлено, в отношении него проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Следователи СУ СКР по Кировской области выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Фото (тематическое) — bloknot.ru
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