Пьяный муж подорвал свою жену на Ставрополье 

Пьяный муж взорвал жену в станице Ессентукской, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
По данным следователей, мужчина поссорился с женой 13 июля и взорвал некое устройство на кухне своего домовладения. Женщина получила многочисленные ранения от осколков и скончалась в больнице.
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и убийстве. Возможно, во время расследования мужчина будет находиться под стражей. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и собирают дополнительные доказательства.