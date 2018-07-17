Пьяный муж подорвал свою жену на Ставрополье

Пьяный муж взорвал жену в станице Ессентукской, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

По данным следователей, мужчина поссорился с женой 13 июля и взорвал некое устройство на кухне своего домовладения. Женщина получила многочисленные ранения от осколков и скончалась в больнице.