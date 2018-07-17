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Пьяный муж подорвал свою жену на Ставрополье
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Пьяный муж подорвал свою жену на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пьяный муж взорвал жену в станице Ессентукской, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
По данным следователей, мужчина поссорился с женой 13 июля и взорвал некое устройство на кухне своего домовладения. Женщина получила многочисленные ранения от осколков и скончалась в больнице.
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и убийстве. Возможно, во время расследования мужчина будет находиться под стражей. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и собирают дополнительные доказательства.
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