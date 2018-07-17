СКР возбудил дело против руководства одной из компаний Urban Group

Комплекс так и не был достроен. По данным «Коммерсанта», причиной возбуждения уголовного дела могли стать как заявления дольщиков «Лайково», так и жалоба основного владельца Urban Group Александра Долгина