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СКР возбудил дело против руководства одной из компаний Urban Group
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СКР возбудил дело против руководства одной из компаний Urban Group 

Говорит Москва 1 час назад
Комплекс так и не был достроен.
По данным «Коммерсанта», причиной возбуждения уголовного дела могли стать как заявления дольщиков «Лайково», так и жалоба основного владельца Urban Group Александра Долгина.
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