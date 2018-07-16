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Племянник Саргсяна фигурирует в деле о пытках
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Племянник экс-президента Армении фигурирует в деле о пытках 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян фигурирует в деле о похищении человека и пытках, сообщили в понедельник в пресс-службе полиции республики.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в августе 2017 года, жертвой оказался 49-летний мужчина, который хотел открыть в Ереване ночной клуб для иностранных туристов.
"В середине августа 2017 года начальник охраны Нарека Саргсяна Артем Погосян пригласил мужчину побеседовать, однако на перекрестке ереванских улиц Туманяна и Налбандяна предприниматель был похищен и против своей воли доставлен в подвал дома Нарека Саргсяна", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
В ведомстве отметили, что мужчину избили после того, как он оказался в подвале дома племянника экс-президента. "Саргсян угрожал ему пистолетом, пригрозил застрелить, прижигал газовой горелкой. Затем мужчину доставили в салон по обслуживанию грузовиков (принадлежащий Саргсяну — ред.), вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом", — добавили в пресс-службе. Подготовленные в главном управлении уголовного розыска материалы отправлены в генпрокуратуру.
Ранее Саргсян в рамках другого уголовного дела был объявлен в розыск за хранение оружия, наркотиков и мошенничество. В розыск объявлены также брат экс-президента — Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных.
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