Приговор блогеру, развод Грудинина и продолжение дела «Седьмой студии». Главные судебные решения 16 июля 

«Вечерняя Москва» сделала подборку самых интересных судебных решений этого дня.
16 июля в судах столицы прошло 4792 заседания. Слушались дела о мошенничестве, а также разрешались споры финансовых организаций. «Вечерняя Москва» собрала подборку самых важных судебных решений этого дня.
Основателя секты отправили за решетку
Пресненский суд Москвы вынес приговор Андрею Попову, создателю секты «бога Кузи». Мужчина признан виновным в организации секты и мошенничестве в особо крупном размере.
Андрей Попов получил семь лет лишения свободы и ограничение свободы на два года. Для его подельников, которых также обвиняют в мошенничестве, гособвинитель запросил от пяти до шести лет лишения свободы.
Напомним, секта Андрея Попова была создана в 2007 году. В организации действовала жесткая иерархия и практиковались телесные наказания. В ходе обысков у руководства изъяли около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов.
Продлен арест фигурантам дела «Седьмой студии»
Мосгорсуд вынес решение о продлении срока домашнего ареста для бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и генерального директора Юрия Итина, которых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». Они будут находиться под арестом до 19 и 18 декабря соответственно.
Также фигурантами этого дела являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и бывший директор центра Алексей Малобродский. По данным Следственного комитета, с 2011 по 2014 год обвиняемые завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий, проводимых в рамках культурного проекта, а также предоставляли в Минкульт недостоверные финансовые и творческие отчеты.
Видеоблогер Илья Мэддисон осужден условно
Тушинский районный суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Давыдова, который известен в глобальной сети как Илья Мэддисон, к полутора годам колонии условно. Ему инкриминируют распространение экстремистских высказываний в интернете.
Ранее следствие заинтересовалось видеозаписью, где блогер оскорбительно высказывается в сторону Корана и оскверняет его. Позже ролик был внесен в список экстремистских материалов. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против Давыдова. Он признал свою вину, что было принято следствием во внимание как смягчающее обстоятельство.
Бывшему президенту банка не разрешили участвовать в деле о банкротстве
Заявление экс-президента ПАО «ОФК банк» Николая Гордеева о привлечении его к участию в деле о несостоятельности финансовой организации отклонено Арбитражным судом Москвы.
Ранее Гордеев был заключен под домашний арест по подозрению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, мужчина выдавал кредиты без обеспечения. Сумма ущерба составила более 14 миллиардов рублей. 16 апреля у банка была отозвана лицензия. Проведение процедуры санации было признано экономически нецелесообразным. Заявление ЦБ России о признании «ОФК банка» банкротом будет рассмотрено 6 августа.
Суд расторг брак Павла Грудинина
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин сегодня был официально разведен. Решение о разводе принял Мировой суд Бабушкинского района. Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 38 лет, у них есть двое сыновей и четверо внуков.
Заседание проходило в закрытом режиме, а сами супруги не явились в суд, оставив дело своим адвокатам.
Известно, что развод инициировал сам Павел Грудинин. По его словам, отношения с женой он закончил еще в 2009 году. Ранее Ирина Грудинина подала заявление на раздел имущества.
Возможно, будет подана апелляция, сообщила адвокат Грудининой Елена Бойцова.