Приговор блогеру, развод Грудинина и продолжение дела «Седьмой студии». Главные судебные решения 16 июля

«Вечерняя Москва» сделала подборку самых интересных судебных решений этого дня.

16 июля в судах столицы прошло 4792 заседания. Слушались дела о мошенничестве, а также разрешались споры финансовых организаций. «Вечерняя Москва» собрала подборку самых важных судебных решений этого дня.

Основателя секты отправили за решетку

Пресненский суд Москвы вынес приговор Андрею Попову , создателю секты «бога Кузи». Мужчина признан виновным в организации секты и мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Попов получил семь лет лишения свободы и ограничение свободы на два года. Для его подельников, которых также обвиняют в мошенничестве, гособвинитель запросил от пяти до шести лет лишения свободы.

Напомним, секта Андрея Попова была создана в 2007 году. В организации действовала жесткая иерархия и практиковались телесные наказания. В ходе обысков у руководства изъяли около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов.

Продлен арест фигурантам дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд вынес решение о продлении срока домашнего ареста для бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и генерального директора Юрия Итина , которых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». Они будут находиться под арестом до 19 и 18 декабря соответственно.

Также фигурантами этого дела являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и бывший директор центра Алексей Малобродский . По данным Следственного комитета, с 2011 по 2014 год обвиняемые завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий, проводимых в рамках культурного проекта, а также предоставляли в Минкульт недостоверные финансовые и творческие отчеты.

Тушинский районный суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Давыдова , который известен в глобальной сети как Илья Мэддисон, к полутора годам колонии условно. Ему инкриминируют распространение экстремистских высказываний в интернете.

Ранее следствие заинтересовалось видеозаписью, где блогер оскорбительно высказывается в сторону Корана и оскверняет его. Позже ролик был внесен в список экстремистских материалов. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против Давыдова. Он признал свою вину, что было принято следствием во внимание как смягчающее обстоятельство.

Бывшему президенту банка не разрешили участвовать в деле о банкротстве

Ранее Гордеев был заключен под домашний арест по подозрению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, мужчина выдавал кредиты без обеспечения. Сумма ущерба составила более 14 миллиардов рублей. 16 апреля у банка была отозвана лицензия. Проведение процедуры санации было признано экономически нецелесообразным. Заявление ЦБ России о признании «ОФК банка» банкротом будет рассмотрено 6 августа.

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин сегодня был официально разведен. Решение о разводе принял Мировой суд Бабушкинского района. Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 38 лет, у них есть двое сыновей и четверо внуков.

Заседание проходило в закрытом режиме, а сами супруги не явились в суд, оставив дело своим адвокатам.

Известно, что развод инициировал сам Павел Грудинин. По его словам, отношения с женой он закончил еще в 2009 году. Ранее Ирина Грудинина подала заявление на раздел имущества.

Возможно, будет подана апелляция, сообщила адвокат Грудининой Елена Бойцова.