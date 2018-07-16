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В убийстве Окуевой заподозрили ветеранов «АТО»
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В убийстве Окуевой заподозрили ветеранов «АТО» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Службе безопасности Украины рассказали о версии следствия, согласно которой бывшие айдаровцы и ветераны «АТО» могут быть причастны к смерти участницы силовой операции в Донбассе Амины Окуевой и воевавшего там же Тимура Махаури.
Несколько месяцев назад задержали трех бывших участников так называемой АТО: Виктора Балицкого, Александра Корниевского и Ивана Каралюса. При этом Корниевский и Каралюс раньше служили в «Айдаре». Задержанным предъявили обвинение в незаконной торговле оружием, пишет «Страна».
Как считает следствие, трое подозреваемых превращали охолощенное оружие в боевое, а также изготавливали и перепродавали взрывчатку. При обыске квартир у ветеранов «АТО» изъяли 64 ствола, более 14 тыс. патронов, 4 гранатомета, 30 гранат и три килограмма пластида. Вход в их мастерскую по переделке оружия был защищён растяжкой.
Как сообщают источники «Страны», взрывное устройство, сработавшее в машине чеченского добровольца и участника вооруженного конфликта в Донбассе Махаури, было изготовлено в мастерской подозреваемых.
Согласно версии следствия, там же изготовили и автомат, который обнаружили на месте убийства Окуевой.
Сейчас следствие занимается доказательством новой версии. Подозреваемых также проверяют на причастность к другим резонансным убийствам за последние годы на Украине.
Напомним, что смерть Окуевой и ранение ее мужа Адама Осмаева на Украине сразу же объявили агрессией России. Сам Осмаев тоже заявлял, что в покушении якобы есть «российский след».
Однако позже замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука рассказал о непричастности России к убийству Окуевой. Позже украинское следствие подтвердило непричастность российских спецслужб. А глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе выразил мнение, что за нападением на супругов стоят украинские спецслужбы.
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