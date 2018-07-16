В убийстве Окуевой заподозрили ветеранов «АТО»

Службе безопасности Украины рассказали о версии следствия, согласно которой бывшие айдаровцы и ветераны «АТО» могут быть причастны к смерти участницы силовой операции в Донбассе Амины Окуевой и воевавшего там же Тимура Махаури.

Несколько месяцев назад задержали трех бывших участников так называемой АТО: Виктора Балицкого, Александра Корниевского и Ивана Каралюса. При этом Корниевский и Каралюс раньше служили в «Айдаре». Задержанным предъявили обвинение в незаконной торговле оружием, пишет «Страна».

Как считает следствие, трое подозреваемых превращали охолощенное оружие в боевое, а также изготавливали и перепродавали взрывчатку. При обыске квартир у ветеранов «АТО» изъяли 64 ствола, более 14 тыс. патронов, 4 гранатомета, 30 гранат и три килограмма пластида. Вход в их мастерскую по переделке оружия был защищён растяжкой.

Как сообщают источники «Страны», взрывное устройство, сработавшее в машине чеченского добровольца и участника вооруженного конфликта в Донбассе Махаури, было изготовлено в мастерской подозреваемых.

Согласно версии следствия, там же изготовили и автомат, который обнаружили на месте убийства Окуевой.

Сейчас следствие занимается доказательством новой версии. Подозреваемых также проверяют на причастность к другим резонансным убийствам за последние годы на Украине

Напомним, что смерть Окуевой и ранение ее мужа Адама Осмаева на Украине сразу же объявили агрессией России . Сам Осмаев тоже заявлял, что в покушении якобы есть «российский след».