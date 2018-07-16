Членам ОПГ «Законовские» гособвинение запросило в общей сложности 16 с половиной лет лишения свободы

По версии следствия, в организации нападения на адвоката Тамази Керимова в апреле 2016 г. участвовали шесть человек: заказчик (его личность не установлена), Сергей Гафуров, Игорь Семин, Сергей Ивачев, Владимир Волков и еще один исполнитель, чьи данные так и не выяснили.

Стоила работа 110 тыс. рублей. Гафуров и Семин выступали «передатчиками» информации и денег. План нападения разработал Ивачев, а для его исполнения взял себе в помощь Волкова и еще одного сообщника. 29 апреля 2016 г. они подкараулили Керимова около дома на пр. Карла Маркса, избили его и расстреляли из пистолета. Адвокат выжил, но получил тяжкие травмы.

Впрочем, претензий к свои обидчикам Керимов не имеет: в сегодняшнем заседании огласили его заявление о том, что он просит рассмотреть дело без него, при этом не намерен предъявлять какие-либо претензии к подсудимым и даже просит их строго не наказывать.

Уголовное дело в отношении Ивачева выделено в отдельное производство. А приговор Владимиру Волкову вынесли еще в мае 2017 года: его приговорили в шести годам колонии, хотя вины своей он не признавал и утверждал, что «просто подвозил» каких-то Артура и Влада и понятия не имел об их намерениях.

Напомним, обвинение Гафурову и Семину предъявлено по ч. 4, 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа").

С ними заодно судят Дениса Ковегина, который в декабре 2017 г. уже получил срок за убийство бизнесмена Винокурова. При обыске у него в июле 2017 г. нашли незарегистрированное оружие. Силовики выяснили, что пистолет и гранату Ковегину ранее отдал Гафуров, и обоим теперь вменяют участие в незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Гафурова, Семина и Ковегина рассматривают в Железнодорожном районном суде Самары в особом порядке. 16 июля уже состоялись прения.

"Гособвинение запросило Сергею Гафурову семь лет колонии общего режима со штрафом 60 тыс. руб., Игорю Семину — пять лет колонии общего режима, а Денису Ковегину — четыре с половиной года колонии особого режима со штрафом 65 тыс. рублей", — сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Самары Екатерина Маркова

Интересно, что хотя следствие официально так и не назвало имя заказчика нападения на Керимова, ранее он выдвигал две версии, которые могли стать мотивом расправы над ним: долг в 1,4 млн руб. или его адвокатская деятельность.

Согласно открытым данным, ранее Керимов рассказывал, что нападение он связывает с тем, что оказывал юридические услуги Гасану Караеву и в феврале 2016 г. помогал ему регистрировать офис. На его глазах Караева пытались куда-то вывезти, угрожая пистолетом, но он, Керимов, выстрелил в воздух из собственного оружия, в результате чего преступники сбежали и приехали полицейские. После этого эпизода ему на телефон и на мобильник клиента стали поступать подозрительные СМС, в том числе с угрозами, и он предполагает, что заказать нападение на него могли по указанию помощника Нурани Муталлапова — Сергея Петряхина.

Впрочем, ни одно из этих имен в сегодняшнем заседании так и не прозвучало.