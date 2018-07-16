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Уголовное деле о получении взятки на 1,2 млн рублей передано в суд
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Уголовное деле о получении взятки на 1,2 млн рублей передано в суд 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Уголовное деле о получении взятки на 1,2 млн рублей передано в судМатериалы уголовного дела о получении взятки на сумму 1,2 млн рублей в отношении бывшего сотрудника казначейства переданы в суд.
По словам представителя следственного комитета, в марте этого года в ходе проверки в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента, контролер выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности.
Чтобы закрыть глаза на нарушения, проверяющий потребовал от руководителя предприятия взятку в размере 1,2 млн рублей, вместо этого руководитель предприятия обратился в правоохранительные органы.
Напомним, что сотрудник казначейства был задержан работниками УФСБ в начале апреля 2018 года в Махачкале при получении взятки в сумме 1,2 млн рублей.
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