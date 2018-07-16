Уголовное деле о получении взятки на 1,2 млн рублей передано в суд

Уголовное деле о получении взятки на 1,2 млн рублей передано в судМатериалы уголовного дела о получении взятки на сумму 1,2 млн рублей в отношении бывшего сотрудника казначейства переданы в суд.

По словам представителя следственного комитета, в марте этого года в ходе проверки в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента , контролер выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности.

Чтобы закрыть глаза на нарушения, проверяющий потребовал от руководителя предприятия взятку в размере 1,2 млн рублей, вместо этого руководитель предприятия обратился в правоохранительные органы