Замглавы Росавиации арестовали по делу о получении взятки

Заместителя главы Росавиации Юрия Малышева арестовали до 8 сентября по делу о получении взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Юрию Малышеву в виде заключения под стражу до 8 сентября», — сообщил RNS официальный представитель Мещанского районного суда Москвы

Дело связано с подозрениями в получении Малышевым взятки в особо крупном размере.

«Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов», — сообщил RNS официальный представитель Росавиации. Он не стал комментировать детали дела, но отметил, что Росавиация предоставила следствию все необходимые материалы.

«Агентство находится во взаимодействии с органами следствия на транспорте», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании iFly Евгений Филатов 10 июля был арестован по делу о взятке.