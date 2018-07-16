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Замглавы Росавиации арестовали по делу о получении взятки
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Замглавы Росавиации арестовали по делу о получении взятки 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РАПСИ
Заместителя главы Росавиации Юрия Малышева арестовали до 8 сентября по делу о получении взятки.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Юрию Малышеву в виде заключения под стражу до 8 сентября», — сообщил RNS официальный представитель Мещанского районного суда Москвы.
Дело связано с подозрениями в получении Малышевым взятки в особо крупном размере.
«Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов», — сообщил RNS официальный представитель Росавиации. Он не стал комментировать детали дела, но отметил, что Росавиация предоставила следствию все необходимые материалы.
«Агентство находится во взаимодействии с органами следствия на транспорте», — сказал он.
Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании iFly Евгений Филатов 10 июля был арестован по делу о взятке.
Авиакомпания iFly начала полеты в декабре 2009 года. Она базируется в аэропорту Внуково и выполняет чартерные рейсы по туристическим направлениям. Авиаперевозчик эксплуатирует самолеты Boeing 757-200, Airbus A330-300 и Airbus A319-100.
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