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В Петербурге вынесен приговор главе женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
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В Петербурге вынесен приговор главе женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* 

Пятый канал 49 минут назад
Фото: Пятый канал
Руководитель женской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»* Алла Беспалова приговорена к пяти годам колонии общего режима. Решение вынес 18 июля Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге. Прокуратура требовала для Беспаловой, чей муж был осужден ранее за участие в этой организации, шесть лет колонии.
Как ранее сообщал Пятый канал, Алла Беспалова была задержана в Петербурге в конце ноября 2017 года. Тогда же ей было предъявлено обвинение в организации террористической деятельности. Муж Беспаловой Иса Рагимов, работавший детским тренером по каратэ, задержан в 2015 году и приговорен к 12 годам строгого режима за организацию подпольной ячейки террористов.
По данным «Интерфакса», по уголовным делам, связанным с деятельностью «Хизб ут-Тахрир»* в Санкт-Петербурге в разное время были задержаны около 20 человек. Половина из них уже отбывает наказание.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
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