В Петербурге вынесен приговор главе женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

Как ранее сообщал Пятый канал, Алла Беспалова была задержана в Петербурге в конце ноября 2017 года. Тогда же ей было предъявлено обвинение в организации террористической деятельности. Муж Беспаловой Иса Рагимов , работавший детским тренером по каратэ, задержан в 2015 году и приговорен к 12 годам строгого режима за организацию подпольной ячейки террористов.

По данным «Интерфакса», по уголовным делам, связанным с деятельностью «Хизб ут-Тахрир»* в Санкт-Петербурге в разное время были задержаны около 20 человек. Половина из них уже отбывает наказание.