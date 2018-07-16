В Оренбурге депутату Алексею Зеленцову продлили домашний арест

Ленинский районный суд Оренбурга оставил подозреваемого в мошенничестве депутата городского совета Алексея Зеленцова под домашним арестом до 14 сентября.

Обвинение настаивало на заключении Алексея Зеленцова под стражу, однако суд удовлетворил меру пресечения в виде домашнего ареста. Зеленцову также разрешены ежедневные прогулки с 10.00 до 12.00 в радиусе 300 метров от дома.

Сам Зеленцов ранее заявлял о своей невиновности.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела, в котором депутат проходит как обвиняемый, послужил предполагаемый факт хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере. 24 апреля в Ленинском районном суде Оренбурга Зеленцову предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Дело о мошенничестве касается строительства детского образовательного центра «Солнечная долина» в Тюльганском районе области. Находясь под арестом, Зеленцов обратился к региональному бизнес-омбудсмену.