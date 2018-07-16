Ещё
В Оренбурге депутату Алексею Зеленцову продлили домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В Оренбурге депутату Алексею Зеленцову продлили домашний арест 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ленинский районный суд Оренбурга оставил подозреваемого в мошенничестве депутата городского совета Алексея Зеленцова под домашним арестом до 14 сентября.
Обвинение настаивало на заключении Алексея Зеленцова под стражу, однако суд удовлетворил меру пресечения в виде домашнего ареста. Зеленцову также разрешены ежедневные прогулки с 10.00 до 12.00 в радиусе 300 метров от дома.
Сам Зеленцов ранее заявлял о своей невиновности.
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела, в котором депутат проходит как обвиняемый, послужил предполагаемый факт хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере. 24 апреля в Ленинском районном суде Оренбурга Зеленцову предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Дело о мошенничестве касается строительства детского образовательного центра «Солнечная долина» в Тюльганском районе области. Находясь под арестом, Зеленцов обратился к региональному бизнес-омбудсмену.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Обвинение просит осудить Телепнева и Ванкевича на три с половиной года колонии-поселения В Таганроге нашли окровавленный пакет с останками пенсионерки На Южном Урале утонул 8-летний мальчик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу307
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным64
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»211
Туринская плащаница оказалась подделкой346
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение