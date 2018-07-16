Сумасшедший внук расправился с бабушкой в Санкт‐Петербурге

Внук хладнокровно убил собственную бабушку в районе Купчино. Местные вздрагивают при упоминании этой истории. Об этом сообщили «Невские Новости».

Жительница Петербурга вернулась домой в полночь, но не смогла попасть в квартиру. Находившиеся на тот момент в доме, сын и мать женщины не открыли ей входную дверь. Пришлось вызывать МЧС . Спасатели поднялись на пожарной лестнице к квартире. Через окно они увидели труп пожилой женщины и ее внука, который стоял над телом.

МЧСники сразу же вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь квартиры и задержали убийцу.

В ходе расследования правоохранительные органы узнали, что внук руками вырвал бабушке глаза и съел их. После этого он изнасиловал тело погибшей. Нападавшего зовут Александр, и он только недавно выписался из психиатрической больницы. В семье знали о состоянии мужчины, но все равно оставили его одного с 93-летней пенсионеркой.

Виновный находится в отделе полиции Фрунзенского района Петербурга, где с ним работают сотрудники Следственного комитета

Пенсионерка приютила бомжа и убила его 35 ударами ножа. Вологодская пенсионерка зарезала бездомного, когда тот начал приставать к ней.