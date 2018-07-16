Житель Санкт‐Петербурга порезал жену ножом

Мужчина пырнул супругу ножом. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт «Невские Новости».

Поздней ночью сотрудники полиции Санкт-Петербурга прибыли по адресу улица Ярослава Гашека, дом 12/100. В квартире они обнаружили раненную 49-летнюю женщину и ее 50-летнего мужа. Как оказалось семейная пара вместе выпивала, и в определенный момент супруги начали ссориться. Пьяный мужчина разозлился, схватил нож и пырнул жену в область живота. В результате у женщины повреждена селезенка. Она доставлена в больницу, где медики пытаются спасти ей жизни.

Правоохранительные органы завели уголовное дело против нападавшего по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Все причины случившегося устанавливаются.