Ещё
Житель Санкт‐Петербурга порезал жену ножом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Житель Санкт‐Петербурга порезал жену ножом 

360tv.ru 57 минут назад
Мужчина пырнул супругу ножом. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт «Невские Новости».
Поздней ночью сотрудники полиции Санкт-Петербурга прибыли по адресу улица Ярослава Гашека, дом 12/100. В квартире они обнаружили раненную 49-летнюю женщину и ее 50-летнего мужа. Как оказалось семейная пара вместе выпивала, и в определенный момент супруги начали ссориться. Пьяный мужчина разозлился, схватил нож и пырнул жену в область живота. В результате у женщины повреждена селезенка. Она доставлена в больницу, где медики пытаются спасти ей жизни.
Правоохранительные органы завели уголовное дело против нападавшего по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Все причины случившегося устанавливаются.
Жители Индонезии перерезали 300 крокодилов на ферме. Сотрудникам полиции не удалось остановить разъяренную толпу.
360tv.ru: последние новости
Рабочие устроили массовую драку из‐за задержки зарплаты в Тюменской области Илью Мэддисона осудили условно за шутку про Коран Ревнивая кемеровчанка одним ударом ножа отправила мужа на тот свет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу307
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным64
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»211
Туринская плащаница оказалась подделкой346
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение