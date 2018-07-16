Омский депутат не выйдет из СИЗО до середины октября

Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката депутата Законодательного собрания, председателя совета директоров ХК «Акция» Сергея Калинина . Сегодня, 16 июля, Омский областной суд рассматривал жалобу адвоката Андрея Хабарова . Его подзащитный — бизнесмен, депутат Заксобрания, глава ХК «Акция» Сергей Калинин — находится в СИЗО . На прошлой неделе суд продлил ему арест до 15 октября. Защита пытается обжаловать меру пресечения.

Самого Хабарова на заседании не было. Он улетел в отпуск. Защиту обвиняемого взял на себя адвокат Андрей Мотовилов . К делу адвокат попросил приобщить новую справку о состоянии здоровья подсудимого, что суд и сделал. Мотовилов вновь попросил, чтобы Калинина отправили под домашний арест или выпустили под залог.

— Я заинтересован в полном и объективном следствии, поскольку речь идет о моем честном имени, — добавил депутат. — Но для этого, считаю, нет необходимости содержать меня под стражей. Суд, недолго посовещавшись, решил отказать в удовлетворении жалобы адвоката. Калинин останется под стражей до 15 октября.

Напомним, начало уголовному делу положили обыски, проводимые весной прошлого года в здании ХК «Акция». В ее структуру входит и ОАО «Омскгоргаз», председателем совета директоров которого является Сергей Калинин. Именно эта компания стала одним из звеньев в преступной схеме. Как полагает следствие, в ней участвовали еще две фирмы — ООО «Омскгазсеть» и ООО «Омскгазстрой». Последнее сдавало в аренду часть своих сетей, стоимость которых оценивалась в 45 млн руб. Но на аукционе победителю они сдавались в аренду по цене в пять раз выше — 220 млн руб. «Омскгоргаз» становилось победителем и сдавало их в субаренду вместе со своими сетями ООО «Омскгазсеть». Это давало возможность «Омскгазсети» обратиться в регулирующий орган за установлением тарифа, показав такие колоссальные затраты на аренду.