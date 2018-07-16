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Омский депутат не выйдет из СИЗО до середины октября
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Омский депутат не выйдет из СИЗО до середины октября 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката депутата Законодательного собрания, председателя совета директоров ХК «Акция» Сергея Калинина. Сегодня, 16 июля, Омский областной суд рассматривал жалобу адвоката Андрея Хабарова. Его подзащитный — бизнесмен, депутат Заксобрания, глава ХК «Акция» Сергей Калинин — находится в СИЗО. На прошлой неделе суд продлил ему арест до 15 октября. Защита пытается обжаловать меру пресечения.
Самого Хабарова на заседании не было. Он улетел в отпуск. Защиту обвиняемого взял на себя адвокат Андрей Мотовилов. К делу адвокат попросил приобщить новую справку о состоянии здоровья подсудимого, что суд и сделал. Мотовилов вновь попросил, чтобы Калинина отправили под домашний арест или выпустили под залог.
— Я заинтересован в полном и объективном следствии, поскольку речь идет о моем честном имени, — добавил депутат. — Но для этого, считаю, нет необходимости содержать меня под стражей. Суд, недолго посовещавшись, решил отказать в удовлетворении жалобы адвоката. Калинин останется под стражей до 15 октября.
Напомним, начало уголовному делу положили обыски, проводимые весной прошлого года в здании ХК «Акция». В ее структуру входит и ОАО «Омскгоргаз», председателем совета директоров которого является Сергей Калинин. Именно эта компания стала одним из звеньев в преступной схеме. Как полагает следствие, в ней участвовали еще две фирмы — ООО «Омскгазсеть» и ООО «Омскгазстрой». Последнее сдавало в аренду часть своих сетей, стоимость которых оценивалась в 45 млн руб. Но на аукционе победителю они сдавались в аренду по цене в пять раз выше — 220 млн руб. «Омскгоргаз» становилось победителем и сдавало их в субаренду вместе со своими сетями ООО «Омскгазсеть». Это давало возможность «Омскгазсети» обратиться в регулирующий орган за установлением тарифа, показав такие колоссальные затраты на аренду.
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