Директор турфирмы из Челябинска «развела» путешественников на 3 миллиона

Челябинске завершилось рассмотрение уголовного дела против директора турфирмы Марии Брусовой.

По данным региональной прокуратуры, в 2015-2016 годах женщина возглавляла ООО «Империя Путешествий». За этот период она «прокатила» с деньгами и путевками как минимум 26 человек. В качестве платы за билеты мошенница получила 3,3 миллиона рублей, но поездок на курорты люди так и не дождались: хозяйка компании не стала перечислять деньги туроператорам, а потратила их на себя. Компенсацию обманутые путешественники до сих пор не получили.

Ленинский районный суд Челябинска признал Марию Брусову виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России ) и назначил ей наказание в виде трех лет колонии общего режима

Челябинка и ее адвокат обжаловали приговор, указав на его чрезмерную суровость. Защита попросила отпустить Брусову из-под стражи и заявила о готовности женщины возместить ущерб всем обманутым туристам.

«Государственный обвинитель и потерпевшие возражали против удовлетворения доводов защиты об освобождении Брусовой из-под стражи, поскольку, находясь длительное время на свободе, она не предпринимала таких мер, ограничиваясь только обещаниями», — рассказали в прокуратуре

Челябинский облсуд изменил приговор женщине, сократив срок лишения свободы до двух лет и шести месяцев. Отпустить Брусову из-под стражи Фемида отказалась.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Челябинске осудили руководителя турфирм «Галатея» и «Успех» Наталью Курбатову , а также ее неофициальную помощницу Ольгу Шевелеву. Женщины получили по три года колонии общего режима за обман 70 человек.

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