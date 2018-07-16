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В НСО предъявили обвинения за организацию массовых беспорядков
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В НСО предъявили обвинения за организацию массовых беспорядков 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщили в Управлении следственного комитета РФ по Новосибирской области, первый отдел по расследованию особо важных дел продолжает расследование этого дела. Но трём фигурантам уже предъявлено обвинение по подготовке и организации массовых беспорядков.
Как выяснило следствие, житель Новосибирска, который состоит в запрещенном в России объединении националистической направленности «Артподготовка», совместно с двумя соратниками, в соцсетях осенью опубликовали сообщения, в которых есть призывы к массовым беспорядкам 4-5 ноября 2017 года в Новосибирске.
Их прочитали сотрудники Управления ФСБ России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Всех трёх организаторов нашли и задержали. «Во время обысков на их квартирах было обнаружено и изъято 20 бутылок с зажигательной смесью — „Коктейль Молотова“, рации, ножи, а также ружьё и патроны», — рассказал И.о. старшего помощника руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, майор юстиции Максим Третьяков.
Двое из группы подозреваемых заключены под стражу. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212, ч.1 ст.30, ч.2 ст.212, а также ч.1 ст.222, ч.5 ст.33, по ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212 УК РФ. Подозреваемые знакомятся с материалами уголовного дела. Расследование продолжается.
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