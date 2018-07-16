В НСО предъявили обвинения за организацию массовых беспорядков

Как сообщили в Управлении следственного комитета РФ по Новосибирской области, первый отдел по расследованию особо важных дел продолжает расследование этого дела. Но трём фигурантам уже предъявлено обвинение по подготовке и организации массовых беспорядков.

Как выяснило следствие, житель Новосибирска , который состоит в запрещенном в России объединении националистической направленности «Артподготовка», совместно с двумя соратниками, в соцсетях осенью опубликовали сообщения, в которых есть призывы к массовым беспорядкам 4-5 ноября 2017 года в Новосибирске.

Двое из группы подозреваемых заключены под стражу. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212, ч.1 ст.30, ч.2 ст.212, а также ч.1 ст.222, ч.5 ст.33, по ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212 УК РФ. Подозреваемые знакомятся с материалами уголовного дела. Расследование продолжается.