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Блогера Мэддисона осудили
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Блогера Мэддисона осудили 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Maddyblog / YouTube
Тушинский районный суд приговорил блогера Илью Мэддисона (Давыдова) к полтора годам условного срока. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.
Блогера признали виновным по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным журналистов, юмориста наказали за старый ролик, в котором он рассуждал о религии.
На сайте Мосгорсуда сообщается, что приговор был вынесен еще 18 мая 2018 года, и вступил в силу 29 мая.
В середине января 2017 года сторонники запрещенного в России «Исламского государства» ополчились на блогера за фрагмент давнего стендап-выступления, на котором Мэддисон произнес шутку про Коран. Тогда комик рассказал историю о походе с книгой в туалет, где закончилась туалетная бумага.
Джихадисты призвали найти и наказать юмориста за глумление над священной книгой. Из-за угроз Мэддисону пришлось на некоторое время покинуть страну и удалить аккаунты из соцсетей.
В феврале 2017 года высказыванием блогера заинтересовалась прокуратура Чечни: представители ведомства обратились в управление Следственного комитета с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении юмориста. В том же месяце выступление Мэддисона признали экстремистским.
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