Блогера Мэддисона осудили

Тушинский районный суд приговорил блогера Илью Мэддисона (Давыдова) к полтора годам условного срока. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Блогера признали виновным по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным журналистов, юмориста наказали за старый ролик, в котором он рассуждал о религии.

На сайте Мосгорсуда сообщается, что приговор был вынесен еще 18 мая 2018 года, и вступил в силу 29 мая.

В середине января 2017 года сторонники запрещенного в России «Исламского государства» ополчились на блогера за фрагмент давнего стендап-выступления, на котором Мэддисон произнес шутку про Коран. Тогда комик рассказал историю о походе с книгой в туалет, где закончилась туалетная бумага.

Джихадисты призвали найти и наказать юмориста за глумление над священной книгой. Из-за угроз Мэддисону пришлось на некоторое время покинуть страну и удалить аккаунты из соцсетей.