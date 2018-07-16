Ещё
5$ в минуту: Полиция Киева накрыла порно-студию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5$ в минуту: Полиция Киева накрыла порно-студию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
«Сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления столичной полиции узнали о деятельности онлайн порно-студии. Эта информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по факту производства, сбыта и распространения порнографической продукции», — сообщили в полиции.
Как заявил и.о. начальника сектора Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, проведя ряд мероприятий, правоохранители установили функционирования веб-студии и личностей, причастных к ее организации. После проведения санкционированного обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева выявили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, организовавших порно-бизнес.
«Мы установили, что злоумышленники около полугода тому назад организовали порно-студию, в которой «работали» восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила около $5», — заявил Гаврилюк.
Во время обыска изъяли компьютерную технику, мобильны телефоны, деньги, секс-игрушки. Кроме того, полицейские заявили о том, что нашли в квартире вещество растительного происхождения, которую предварительно классифицировали как марихуану.
Организаторов поместили под домашний арест. Им грозит до семи лет лишения свободы. Задержанным уже объявили о подозрении по ч.3 ст.301 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины.
После Майдана уровень жизни на Украине существенно упал, что вызвало отток людей за границу, а также вовлечение некоторых граждан в противоправную деятельность.
Украина.ру: последние новости
Сын министра МВД Украины Авакова, пойманный на коррупции, теперь вне подозрений На базе отдыха в Донецкой области прогремел взрыв Ренат Кузьмин: Политические убийства в Украине совершаются по прямому указу власти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой143
Грудинин развелся70
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты45
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение