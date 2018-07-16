5$ в минуту: Полиция Киева накрыла порно-студию

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления столичной полиции узнали о деятельности онлайн порно-студии. Эта информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по факту производства, сбыта и распространения порнографической продукции», — сообщили в полиции.

Как заявил и.о. начальника сектора Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк , проведя ряд мероприятий, правоохранители установили функционирования веб-студии и личностей, причастных к ее организации. После проведения санкционированного обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева выявили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, организовавших порно-бизнес.

«Мы установили, что злоумышленники около полугода тому назад организовали порно-студию, в которой «работали» восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила около $5», — заявил Гаврилюк.

Во время обыска изъяли компьютерную технику, мобильны телефоны, деньги, секс-игрушки. Кроме того, полицейские заявили о том, что нашли в квартире вещество растительного происхождения, которую предварительно классифицировали как марихуану.

Организаторов поместили под домашний арест. Им грозит до семи лет лишения свободы. Задержанным уже объявили о подозрении по ч.3 ст.301 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины

После Майдана уровень жизни на Украине существенно упал, что вызвало отток людей за границу, а также вовлечение некоторых граждан в противоправную деятельность.