Красноярский суд оставил главу Богучанского района под арестом 

Арестованный в начале мая по подозрению во взяточничестве глава Богучанского района останется за решёткой еще на три месяца. Такое решение вынес суд, считая, что на воле последний сможет мешать следствию. По версии следственного комитета, Бахтин получал взятки с каждого бюджетного строительного подряда. В схему был включен соучастник — начальник районного МКУ «Муниципальная служба заказчика», который также задержан. Первоначально суд арестовал Бахтина на 2 месяца, затем срок был продлён еще на 90 дней. Всё это время в районе работала следственная группа и продолжались аресты. Последним, в конце июня в Томске был задержан и доставлен в Красноярск депутат ЗС края Юрий Ефимов, который ранее заступался за главу района и говорил о заказном характере происходящих событий. Однако, сам депутат оказался задержан по подозрению в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Следствие считает, глава и депутат получили взятку за покровительство от гражданина КНР.