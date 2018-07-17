Ещё
Красноярский суд оставил главу Богучанского района под арестом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярский суд оставил главу Богучанского района под арестом 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Арестованный в начале мая по подозрению во взяточничестве глава Богучанского района останется за решёткой еще на три месяца. Такое решение вынес суд, считая, что на воле последний сможет мешать следствию. По версии следственного комитета, Бахтин получал взятки с каждого бюджетного строительного подряда. В схему был включен соучастник — начальник районного МКУ «Муниципальная служба заказчика», который также задержан. Первоначально суд арестовал Бахтина на 2 месяца, затем срок был продлён еще на 90 дней. Всё это время в районе работала следственная группа и продолжались аресты. Последним, в конце июня в Томске был задержан и доставлен в Красноярск депутат ЗС края Юрий Ефимов, который ранее заступался за главу района и говорил о заказном характере происходящих событий. Однако, сам депутат оказался задержан по подозрению в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Следствие считает, глава и депутат получили взятку за покровительство от гражданина КНР.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске оштрафовали виновных в обрушении козырька на женщину Полицейские Красноярского края получили премию в размере взятки В Красноярске УК заплатит за удаленную селезенку из-за падения с горки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева142
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17182
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки316
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа14
Путина назвали «президентом Украины»193
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение