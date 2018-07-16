Ещё
Экс-главбуха «Седьмой студии» оставили под арестом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд до 19 октября продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, обвиняемой по делу о хищениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 19 октября", — сказали в пресс-службе.
Вопрос о продлении домашнего ареста в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум Басманный суд Москвы рассмотрит 18 июля.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор РАМТ Софья Апфельбаум. Малобродского следствие отпустило под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Последние новости
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО Президент Хорватии выступила против изоляции России Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина372
Туринская плащаница оказалась подделкой134
Грудинин развелся69
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение