Белгородец оштрафован на 40 тыс. рублей за 545 атак на сайт ФСБ

Октябрьский районный суд Белгорода обязал местного жителя выплатить 40 тыс. рублей в качестве штрафа за 545 хакерских атак на официальный сайт ФСБ.

По версии следствия, с помощью вредоносных инструментов, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной информации, подозреваемый с целью выявления уязвимостей осуществил 545 попыток внедрения SQL-кода на сайт ФСБ. Суд расценил его действия как хакерскую атаку.

Дело в отношении подсудимого расследовало областное управление ФСБ по статье 273.1 УК РФ (создание или использование вредоносных компьютерных программ). В связи с отсутствием ущерба от его действий и претензий со стороны ФСБ суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначил мужчине штраф в размере 40 тыс. рублей, которые он должен выплатить до 12 августа 2018 года. В случае отсутствия оплаты в срок, уголовное дело будет возобновлено.