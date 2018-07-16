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Белгородец оштрафован на 40 тыс. рублей за 545 атак на сайт ФСБ
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Белгородец оштрафован на 40 тыс. рублей за 545 атак на сайт ФСБ 

SecurityLab.ru 32 минуты назад
Октябрьский районный суд Белгорода обязал местного жителя выплатить 40 тыс. рублей в качестве штрафа за 545 хакерских атак на официальный сайт ФСБ.
По версии следствия, с помощью вредоносных инструментов, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной информации, подозреваемый с целью выявления уязвимостей осуществил 545 попыток внедрения SQL-кода на сайт ФСБ. Суд расценил его действия как хакерскую атаку.
Дело в отношении подсудимого расследовало областное управление ФСБ по статье 273.1 УК РФ (создание или использование вредоносных компьютерных программ). В связи с отсутствием ущерба от его действий и претензий со стороны ФСБ суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначил мужчине штраф в размере 40 тыс. рублей, которые он должен выплатить до 12 августа 2018 года. В случае отсутствия оплаты в срок, уголовное дело будет возобновлено.
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