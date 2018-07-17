Таксиста задержали за изнасилование пассажирки в Хабаровске

Хабаровске заключен под стражу 26‐летний мужчина по обвинению в изнасиловании женщины. Потерпевшая заказала такси через интернет‐приложение. Приехавший водитель завез ее в безлюдное место и надругался. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следователи установили, что в ночь на 11 июля 2018 года молодая женщина возвращалась домой из гостей. Ей нужно было добраться из центра города в Краснофлотский район. По дороге таксист, угрожая ножом, изнасиловал ее. После он довез потерпевшую домой. Женщина обратилась в полицию.

Преступника нашли по горячим следам в поселке Сита района имени Лазо.