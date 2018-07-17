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СМИ сообщили об уголовном деле против руководства «дочки» подмосковного застройщика Urban Group
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СМИ сообщили об уголовном деле против руководства «дочки» подмосковного застройщика Urban Group 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства компании «Ивастрой», которая входит в Urban Group, сообщает «Коммерсант».
По информации издания, дело открыто по статье о злоупотреблении полномочиями. Как предполагает следствие, компания собрала деньги с дольщиков, но не достроила объект. Речь идет о жилищном комплексе «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья.
В основу уголовного дела, пишет издание, легли заявления не только дольщиков, но и главного владельца Urban Group Александра Долгина. В рамках уголовного дела прошли обыски у экс-гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Адвокаты Пучкова подали апелляционные жалобы в Мосгорсуд.
Ранее в июле Арбитражный суд Москвы [признал] (https://rns.online/consumer-market/Sud-priznal-vtoruyu-strukturu-Urban-Group-bankrotom—2018-07-09/) компанию «Ивастрой» банкротом.
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