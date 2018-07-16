Во Владивостоке осуждена за взятку бывшая сотрудница полиции 

Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы органов внутренних дел. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере).
— Преступление совершено начальницей отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку, — уточнила старший помощник Прокурора Приморья по взаимодействию со СМИ Елена Телегина. — С января по март 2017 года, находясь на своем рабочем месте, женщина высказала подчиненной ей сотруднице предложение о передаче ей денежного вознаграждения за совершение действий в пользу последней. За взятку в размере 30 тыс. рублей она пообещала согласовать её кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела.
При передаче части денежных средств от заранее оговоренной суммы взятки должностное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.