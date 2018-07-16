Кто был всем, тот стал никем: как перетряхнули воровскую Армению

«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»

«Ходу воровскому процветать!» — таким приветствием начинается каждый воровской прогон (письменное обращение вора в законе к арестантам). Этот тезис всегда был актуален для Армении . И хотя с развалом СССР количество криминальных авторитетов на душу населения заметно сократилось, без воровского сообщества республика не осталась. Кто-то, как прежде, занимается криминальным промыслом, а кто-то приезжает от случая к случаю — «порешать вопросы» и переждать опалу. Однако, судя по последним событиям, новые власти решили поставить крест на процветании воров. В республике начинается большая чистка. Источники «Ленты.ру» по обе стороны закона, так или иначе связанные с криминальными авторитетами, на условиях анонимности описали ситуацию и расклад сил в воровском мире современной Армении.

Новый пахан

Практически сразу после смены власти в Армении начались рейды по домам авторитетных представителей криминального сообщества. Никол Пашинян стал премьер-министром 8 мая, а ровно через десять дней полицейские нанесли «визиты вежливости» ворам по всей стране и пригласили их на профилактические беседы. Содержание бесед доподлинно неизвестно, но в общих чертах авторитетам объяснили, что в новой Армении придется чтить уголовный кодекс, а не воровской.

Через несколько дней местные воры собрались на сходку в одной из гостиниц Еревана . Полиция сорвала мероприятие, задержала собравшихся для беседы и распространила видео с операции. Правда, лица участников были размыты, и понять, кто именно там присутствовал, не представлялось возможным.

Судя по всему, беседы и показательные акции не оказали должного эффекта: 20 июня оперативники Главного управления уголовного розыска полиции Армении снова прошлись по домам практически всех местных воров в законе, в том числе Андраника Согояна (Зап Ленинаканский), Норайра Пилояна (Кончо), Геворка Меликяна (Геворик Ошаканский), Андраника Арутюняна (Андо Хромой) Александра Макаряна (Ало) и других. На этот раз с обысками. Полиция вновь опубликовала видео, где воров уже называли по именам и кличкам и лица их не скрывали. Раньше в Армении такого не было.

В результате рейдов некоторых авторитетов задержали. У кого-то нашли оружие, у кого-то марихуану, кто-то попался на таблетках. Двоим уже предъявлены обвинения — Андо Хромому и Ало Шаумянскому вменяют хранение наркотиков.

Воровской Ереван

Нынешнее поколение армянских воров в законе — осколок воровского Еревана прошлого века. Писатель-криминалист Левон Согомонян в своих мемуарах описывал столицу Армении, в которой «вор в законе или криминальный авторитет был чуть ли не в каждом дворе». То было в 1930-1940-х годах, когда «сучьи войны» еще не так сильно покосили ряды законников. Да и Армению они затронула в меньшей степени — будучи южным рубежом Союза, республика оказалась на периферии той схватки.

Тем не менее с течением времени воров становилось все меньше, а воровское, бывшее некогда у всех на виду, постепенно уходило в тень. К концу прошлого века и в начале нулевых в армянском воровском мире оставалось не так много «генералов», в числе которых Карлен Товмасян (Гиж Карлен), Маелс Мкртчян (Кндо), Вардкес Асланян (Цыпо Вардкес), Рафик Хоецян (Хой), Рафик Пилоян (Мкан), Вазген Нерсисян (Взго) и еще несколько.

Современный воровской мир Армении своим существованием во многом обязан им. Мало того что большинство живущих в Армении воров были коронованы кем-то из них (наиболее активным был Кндо — шестеро из ныне действующих воров обрели корону при его участии), они также давали прямых наследников. Так, вор в законе Рафаэл Хоецян (Афо) — сын Рафика Хоецяна (Хой), Норайр Пилоян (Кончо) — сын Рафаэла Пилояна (Мкан).

Из воров старой закалки сегодня в живых никого не осталось. Последним ушел Взго — его короновали в 1956 году, когда ему было 19 лет. Он пронес корону через всю жизнь и унес ее с собой в могилу 1 марта 2016 года — в 79 лет.

Впрочем, один человек из старшего поколения воров в Армении все же живет — это Ваник Тер-Погосян (Ваник). Но он провел свои золотые годы в России и на стыке веков имел сильные позиции в Астраханской области — у него там был свой этнический костяк, который решал вопросы с чеченцами. Ваник умудрился выдавить из области местного вора Звиада Сахамберидзе (Звиад) — он его раскороновал и заставил уехать из Астрахани , оставив регион за собой. В Армению Ваник переехал несколько лет назад и отошел от дел по состоянию здоровья: ему 82 года, и он почти ослеп.

Таким образом, за последние годы в Армении произошла смена воровских поколений — вместо старых законников пришли относительно молодые. Но сегодня они уже не имеют того влияния, что было у их предшественников.

Правило с исключениями

В России и других странах постсоветского пространства воры в законе заняты тем, что крышуют бизнес, организовывают жизнь арестантов с воли и внутри тюрьмы, решают конфликты в криминальной среде, собирают и распределяют воровской общак, а также следят за соблюдением воровского кодекса. Армянские воры, попадая туда, вливаются в общую канву и действуют в соответствии с ситуацией.

Что касается непосредственно Армении, то здесь такой активности не наблюдается в силу ряда причин. Доступа к денежным потокам у них нет — бизнес давно и прочно держат олигархи, близкие к прежним властям страны. В Армении низкий уровень преступности, и как следствие численность тюремного населения не велика. Людей, которые решают посвятить жизнь криминалу, и того меньше. В 2017 году в Армении было зарегистрировано 49 убийств — это 1,6 убийства на 100 тысяч населения. Для сравнения, в США — 4,8, в Европе — 1,5.

Все это сильно сужает ту нишу, в которой могут действовать криминальные авторитеты. Ворам в законе просто негде развернуться, что уж говорить о тех, кто стоит еще ниже в иерархии. Это общее правило, из которого, правда, есть несколько исключений. Одно из них — Зап.

Вор в законе Андраник Согоян, он же Зап Ленинаканский, является влиятельнейшим вором современной Армении. В видео полиции, опубликованном по итогам обысков, Запа тоже упомянули. Его дом обыскали, но чего полиция не сказала, так это того, что самого Запа они не задерживали и даже не видели — Согоян уже два года как за границей.

У Запа были тесные связи с прежним начальником полиции Армении Вовой Гаспаряном, в криминальных кругах его (Согояна) называют государственным вором. Экс-глава полиции доверил Запу практически всю контролируемую сеть ввоза и распространения синтетических наркотиков, а за это имел долю и избавлял Запа от лишних проблем с законом. Это был налаженный бизнес, который пришлось несколько затормозить в связи с парламентскими выборами 2017 года — властям нужно было поиграть в законность.

Зап выехал за пределы Армении и был замечен в Турции , где его имя муссировалось в связи с организацией убийства вора в законе Дато Панкисского. Кроме того, по некоторым данным, Зап — частый гость в ОАЭ . Впрочем, сам Согоян старается, чтобы его нигде не замечали: властями Чехии на его имя выдан международный ордер за заказное убийство и покушение на убийство — в 2014 году Пражский суд приговорил его к 22 годам тюрьмы. В таких условиях неудачный заход на любой КПП может закончиться отсидкой в Праге

Задумка на время притормозить бизнес ради его сохранения не удалась — в Армении произошла «бархатная революция», и кто был всем, тот стал никем: Вова Гаспарян и почти все его окружение уволены из полиции.

Существует и другая версия: якобы Зап Ленинаканский был вынужден покинуть Армению после конфликта с другими армянскими ворами — Манети тха Само, Афо, Кончо, Хромым Андо и другими. Поговаривали, что Зап дал согласие «зашить» в тюрьме членов вооруженной группировки «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), захвативших полк ППС в Ереване летом 2016-го, мол, за это Запу предъявили и даже применили к нему меры физического воздействия, что всегда считалось прелюдией к раскоронованию. Тогда власти, решив прикрыть Запа, выслали его из страны от греха подальше.

Тогда же поползли слухи, что история с «Сасна црер» стоила ему воровского титула, но они не подтверждены. В реальности и побоев как таковых не было, воры ограничились небольшой потасовкой, после чего скандал сумели замять, а Зап как был вором, так им и остался. Дело, правда, осложнялось натянутыми отношениями Запа с ереванским вором в законе Жирайром Брутяном (Жиро), но этот конфликт вскоре закончился примирением — как-никак, Зап участвовал в коронации Жиро.

Столь цивилизованные нравы в воровской среде Армении объясняются тем, что это — маленькая страна, здесь все тесно связаны, и воры стараются решать споры миром, не доводя дело до войны. Случись что-то подобное в России, возможно, исход был бы иным — там другие ставки, другие масштабы, другие интересы. Но в Армении все проще: если нет явных нарушений воровского кодекса, из-за мелких шероховатостей никто не заморачивается.

Северяне и ереванцы

Армянских воров в законе условно можно разделить на две группы. Первая — северяне, в основном выходцы из Гюмри (в народе чаще используется прежнее название Ленинакан), именно их неформальным лидером является Зап. Сюда входят его племянник Артем Казарян (Артем Ленинаканский), Сурен Аветисян (Суро Ленинаканский), а также вор в законе Геворк Меликян (Геворик Ошаканский), который очень близок к Запу.

Из всех армянских воров в законе именно с Гевориком Ошаканским связано большинство конфликтов. Несколько лет назад он поссорился с авторитетом Вирабом Гаспаряном (Вирабик), а позже был избит двумя другими авторитетами — Артуром Казаряном (Туй Канакерский) и Левоном Казаряном (Левик Еррордмасский). Но конфликт с Вирабиком был исчерпан, а по итогам потасовки с двумя другими авторитетами вор «помирился» со своими визави — говорили, что между Туем и Гевориком даже установились теплые отношения. Армянская пресса писала, что конфликтующие стороны разошлись миром с помощью первых лиц армянского государства. Что касается Левика Еррордмасского, выступившего тогда на стороне Туя, он был убит в 2015 году.

В апреле 2017 года, согласно официальной полицейской сводке, на Геворика Ошаканского готовилось покушение, но до конца дело не довели.

Сегодня Ошаканский считается одним из наиболее влиятельных воров в Армении — если кто-то извне хочет выйти на воровской мир Армении, обращаются преимущественно к Ошаканскому, тем более что Запа сейчас найти трудно.

Другая условная группа воров — ереванские, сюда входят Рафаэл Хоецян (Афо), Александр Макарян (Ало), Норайр Пилоян (Кончо), Самвел Арутюнян (Манети тха Само) и другие. Они более молодые (за исключением Ало, которому уже за 50), их больше, и у них нет явного лидера.

Несмотря на такое разделение и возникающие время от времени конфликты, эти группы между собой не враждуют, даже наоборот — один другому не откажет, и общаются все нормально. Их часто можно увидеть вместе в различных заведениях Еревана. Конкуренции за сферы влияния тоже нет, хотя бы по причине отсутствия этих самых сфер влияния. В современной Армении им практически нечего делить. Все уже поделено без них…

В целом армянские воры, находясь на родине, стараются с внешним воровским миром (преимущественно российским) не пересекаться — в нем сейчас слишком много конфликтов, нейтралитет выгоднее. Связь поддерживают в основном через двух человек — «командированного» в Армению Мераба Калашова, племянника Шакро, а также дружественного грузинского вора в законе Кобу Шамазашвили (Коба Руставский). Последний тоже какое-то время жил в Ереване.

Тем не менее в случае необходимости армянские воры вполне способны выйти на внешнюю коммуникацию. Наглядным примером могут служить претензия, которую воры предъявили Артему Саркисяну (Артем Саратовский). Уроженец армянского Ванадзора Саратовский осел в России и был коронован в Турции в 2014 году. Он оказался замешан в конфликте с другим вором-армянином Арой Мурадяном — членом клана Деда Хасана и последним крестником патриарха. Кроме того, по данным портала «Прайм крайм», на Артема Саратовского пожаловались Запу — мол, тот еще до коронации не рассчитался за проигрыш в нарды, а значит, никак не может быть вором в законе. За это армянские воры пригласили Артема Саратовского на разговор, но тот то так то сяк уже несколько лет избегает встречи. Однако его все еще ждут.

Маленькое наследие большого прошлого

Хотя воры в законе уже не имеют прежнего влияния, в армянском обществе к ним сохранилось уважительное отношение. До сих пор иконой армянского воровского мира остается Рафаэл Багдасарян, известный как Сво Раф, воздыхавший по Любови Успенской . Рожденный в Ереване, он был вором не армянского, я всесоюзного масштаба. Корону получил в 14 лет (!), 34 года жизни провел за решеткой и не отступил от воровских традиций вплоть до своей смерти в 1993 году.

О жизни Сво Рафа даже писали книги. В частности, известно, что Багдасарян, будучи одним из лидеров преступного мира СССР, не вдавался в присущий этой среде космополитизм и не забывал о своих корнях. Криминалист Сергей Галоян в своей книге «Тот самый Сво Раф» рассказывает, как вор в законе в годы войны в Карабахе помогал соотечественникам. Описан случай, когда при помощи своих людей Сво Раф прямо в Москве организовал целую боевую операцию по отъему у азербайджанцев оружия, которое те переправляли из России. В итоге «стволы» оказались у армян в Карабахе — и так Сво Раф делал не раз. Кроме того, он собирал миллионные пожертвования, организовывал гуманитарные поставки в зону конфликта, умудряясь благодаря своим связям обходить блокаду.

Авторитет Сво Рафа был настолько силен, что ему помогали даже его друзья-азербайджанцы, в частности правая рука Фикрет Магеррамов.

После смерти тело Багдасаряна доставили в Ереван. В похоронах Рафа принимали участие более ста пятидесяти тысяч человек, в том числе сотни воров в законе, приехавших со всего мира. В тот день в Ереван пожаловали даже несколько воров из Баку (при том, что в это время шла война в Карабахе).

Сво Раф ушел, но второго такого не появилось — ни по влиянию, ни по признанию. Последним действительно влиятельным армянским вором в законе был родившийся в Ереване Армен Арутюнян (Пухлый Армен Каневской), крестник Деда Хасана, который при патриархе контролировал всю Кубань. Под конец жизни здоровье Каневского сильно пошатнулось, он сперва перебрался в Армению, а в 2010 году скончался в Астрахани от почечной недостаточности.

Брат Армена Каневского Артем коронован не был, в картотеках армянской полиции он числится как криминальный авторитет. После вышеупомянутых обысков за Артема Каневского взялась уже Служба нацбезопасности Армении — он был задержан, авторитета обвиняют в изготовлении поддельных документов. Именно Артем Каневской был главным организатором сходки Шакро в Ереване — на нем лежала ответственность за то, чтобы правоохранительные органы закрыли глаза на происходящее.

После смерти Пухлого Армена Каневского и смены поколений воровская активность в Армении практически сошла на нет. Было, правда, одно исключение — в 2015 году в Армении прошла крупнейшая сходка воров в законе, на которую приезжал недавно осужденный за вымогательство Захарий Калашов (Шакро Молодой). Правда, Армения скорее была выбрана как площадка, где можно спокойно встретиться и решить вопросы и, возможно, прояснить одно темное дельце.

Известно, что незадолго до сходки в Армению приехал некий азербайджанец, уроженец Баку, и даже умудрился получить армянский паспорт — якобы документ ему оформили в селе Нор Ачн. Этот факт подтверждают сразу два источника «Ленты.ру». Далее версии разнятся. Один источник утверждает, что азербайджанец был замешан в убийстве Ильгара Алиева (2012 год) — друга и соратника Деда Хасана, а Армения для него была местом, где можно отсидеться и где искать его точно не станут. Шакро Молодой в последний момент решил перенести место январской сходки из Москвы в Ереван, чтобы лично во всем разобраться на месте.

Насколько эта версия состоятетьна, судить сложно. Но есть одна интересная деталь: отделом криминальных авторитетов в полиции Нор Ачна заправлял зять Вовы Гаспаряна Алик Маркарян, а его крестник был начальником всего местного отделения полиции. А учитывая, что отношения Гаспаряна с воровскими авторитетами выходили за пределы его профессиональных обязанностей, нетрудно предположить, что без его интереса здесь не обошлось. Всегда полезно иметь под своим контролем человека, способного решить вопрос с тем, на кого другие даже смотреть опасаются.

Мелкие деньги и большие люди

Вопрос о финансовых потоках, которыми заправляет криминал, в Армении практически не стоит: деньги проходят через местных олигархов. Если состояния Шакро Молодого и Деда Хасана оценивались примерно в два миллиарда долларов на каждого, то в Армении таких сумм даже во снах не видят. Но, видимо, хотят. С этим связывают недавний визит в Армению внука Деда Хасана — Иракли Усояна.

Аслана Усояна остались сын Нодари и дочь Нуна. Нодари Усоян — бизнесмен, какое-то время руководил московским супермаркетом «Столичный», потом основал несколько фирм, занятых в общепите, торговле и автобизнесе. Жена Инга тоже занимается бизнесом. У четы два сына — Иракли и Асан. Иракли 32 года, он бизнесмен и на пару с братом владеет ООО «Транзитсервис ТЭК». Ни в каких криминальных делах Иракли замечен не был.

По всей вероятности, визит внука именитого вора имел коммерческий подтекст. Не исключено, что его ждали на той ереванской сходке, которую разогнали полицейские, — с деньгами у армянских воров туго, любые инвестиции приветствуются. По крайней мере, в силовых структурах нет информации о каких-то особых целях приезда Иракли. Но если он и собирался на сходку, то такой возможности ему не представилось. Накануне его выдворили из Армении. Официально причины не назывались, но, по данным источников, от греха подальше. Времена тревожные, не дай бог с внуком Хасана что-то случится.

Армения — воровской санаторий, зона отдыха. Денег у армянских воров действительно мало. У каждого из них какой-нибудь свой мелкий бизнес — то ресторан, то клуб, то гостиница какая-нибудь. Для реальных дел есть другие места. Некоторые пытаются обзавестись связями за границей — Манети тха Само, к примеру, ездит на Украину , у Ало вроде какие-то газовые дела в Казахстане . Вор в законе Афо с отцом Хоем, когда тот еще был жив, действовали в Москве, контролируя группы барсеточников, а после распространили свои интересы на Украину — брали под контроль небольшие предприятия топливно-энергетического комплекса на востоке страны и организовывали контрабанду через границу. Правда, на том их повязали украинские силовики.

Но в Армении обстановка другая, все схвачено сверху: эти же воры если и решают за мзду какие-то дела на месте, то по мелочи, когда обращаются люди, которые не могут или не хотят решать вопрос через полицию и местные власти.

С воровским общаком в стране тоже не все гладко. На зонах есть сбор с каждой камеры, да и азартные игры свое дело делают — с каждого выигрыша часть идет на общее. Но это локальная активность, тем более что с воли никто целенаправленно не пополняет кассу. В результате общак вроде есть, он настолько мал, что его никто в расчет не берет.

Так было в последнее время, но, кажется, и эти финансовые ручейки скоро иссякнут. Глава Минюста Армении всего неделю назад дал прямой указ начальнику уголовно-исполнительной службы ведомства искоренить игры на деньги в тюрьмах. Это сигнал о том, что власти в Армении действительно решили избавиться от воровской культуры. Прежние власти смотрели на нее сквозь пальцы.

Так было не всегда, так стало недавно

Чтобы понять, что изменилось после «бархатной революции» в Армении, надо знать, как было до нее. При прежних властях на системный криминал смотрели не как на угрозу, а скорее как на рычаг, позволяющий решать вопросы там, куда государство официально не заглядывало. Существование этого рычага было санкционировано с самых верхов, вплоть до предшественника Никола Пашиняна, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и его окружения.

У каждого из воров в Армении был свой покровитель в этой свите, который курировал вопросы, с ним связанные, ну и через вора был представлен в криминальном мире. Хромой Андо, которого задержали по итогам полицейских рейдов, был тесно связан с опальным генералом Манвелом Григоряном. Например, он пытался впрячься за приемного сына генерала. В 2014 году в парня стреляли очень серьезные люди, за которыми стояли авторитеты из Питера. Этот вопрос по просьбе генерала Манвела должен был решить именно Андо Хромой. Но не смог.

Кроме личных связей отдельных людей криминал в Армении работал на власть системно, организацией процесса занимался экс-начальник полиции Вова Гаспарян. Ему дали карт-бланш на самом высоком уровне, что позволило главному полицейскому устроить все по своему усмотрению. Криминал использовался как в оперативной работе, когда нужно было получить информацию с низов и не светиться, так и во время выборов — на многих ключевых участках из раза в раз появлялись непонятные люди, которые не слишком любили журналистов, наблюдателей, доверенных лиц. Они делали так, чтобы там не было лишних глаз. Кроме того, они на местах организовывали разъяснительную работу с гражданами, подсказывая, как нужно себя вести и кого поддерживать.

Естественно, воры этим не занимались сами, делегируя такие дела подручным, но криминальные авторитеты, хотя бы тот же Туй Канакерский, отнюдь не гнушались лично контролировать процесс.

С приходом Никола Пашиняна к власти эта система оказалась не нужна — он играет в фанатика закона и выступает принципиально против таких схем. В связи с этим полиции дано указание избавиться от криминала в Армении.

Есть и другой нюанс. Воры — это фигуры, имеющие влияние в определенных кругах, они могут в случае необходимости мобилизовать людей. У них, как правило, есть оружие или доступ к нему. Это может сыграть с Пашиняном злую шутку в краткосрочной перспективе.

Дело в том, что рейтинг правительства Пашиняна медленно, но верно будет падать. Ведь люди привели его к власти в ожидании улучшения жизни, а это невозможно сделать на скорую руку. В команде Пашиняна это осознают и опасаются, что на фоне падения рейтинга может возникнуть угроза реваншизма со стороны прежней власти.

Больше всего они боятся чего-то наподобие «Сасна црер», а потому гоняются за теми, у кого есть оружие. Таким образом, рейды против воров в законе и история с тем же генералом Манвелом Григоряном, у которого месяц назад изъяли целый арсенал для небольшой армии, — звенья одной цепи.

Криминальная политика

В пользу политической подоплеки этой кампании также говорит тот факт, что многие местные криминальные авторитеты завязаны на политиках, причем никто этого не скрывает. К примеру, руководитель ереванского административного района Шенгавит, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Давид Григорян буквально в мае открыто заявил, что криминальный авторитет Армен Исраелян, он же Пист — друг детства и родной человек. При этом армянские СМИ обвиняют Писта в том, что он организовал избиение сторонников Никола Пашиняна во время протестов в Армении — 22 апреля люди в масках напали на демонстрантов, избили их, применив электрошокеры.

Другой криминальный авторитет Рубен Костанян (Бого) — доверенное лицо и охранник депутата-олигарха Самвела Алексаняна, который тоже был в парламентской фракции РПА.

Еще один авторитет Артур Казарян (Туй Канакерский) — извечный помощник прежних властей на выборах, который на своей вотчине, в ереванском административном районе Канакер-Зейтун, снабжал партию власти голосами, дружил с генералами и, как ни странно, несколько лет назад сумел ударить вора в законе в лицо и после этого жить припеваючи (в России за такое наказывают очень сурово).

Примечательно, что Тую Канакерскому в своем Facebook пел дифирамбы глава армянского Гидрометеобюро Гагик Суренян — он восхищался мудростью авторитета.

Воры в эмиграции

Однако некоторым не посчастливилось найти покровителей во власти. Да и спокойная, но скромная жизнь устраивает далеко не всех авторитетов криминального мира — некоторые отправляются в дальние края в поисках фарта. Кто-то весьма успешно. Яркий пример — Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) — вор в законе, пустивший глубокие корни в Калужской области . В его коронации, как не сложно догадаться, принимал участие все тот же Кндо — Арсен его племянник. Недавно Арсен Ереванский освободился с первой «ходки» в Кировской области

Другой вор-эмигрант — Эрик Джагинян (Эрик Томский), родившийся в армянском Степанаване. О нем информации мало — он связан с европейской ОПГ братьев Лаши и Кахабера Шушанашвили, буквально недавно ее накрыли испанские полицейские при поддержке Интерпола и Европола.

Но если у этих воров нет явных интересов в Армении, у третьего и наиболее известного вора-эмигранта они есть: это Армен Казарян (Пзо), дядя убитого Левика Еррордмасского․ Этот вор в законе получил признание в Ростове-на-Дону еще в начале 90-х, после чего переместился по ту сторону Атлантики и обосновался на Западном побережье США. Армена Казаряна связывают с Александром Саргсяном — братом экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Местные американо-армянские СМИ называли их друзьями, писали, что каждая поездка Александра (Сашик) Саргсяна в те края непременно сопровождалась визитом к Пзо.

Армен Казарян замешан в деятельности крупнейшей армянской этнической банды США — Armenian Power, которая занималась мошенничеством в сфере медуслуг. Кроме того, члены банды в разное время проходили по уголовным делам, связанным с рэкетом, контрабандой оружия, вымогательством и подлогами. В 2013 году Пзо пошел на сделку с правосудием, был признан виновным в рэкете и получил полтора года тюрьмы.

Вор периодически наведывается на историческую родину и поддерживает связь с местными коллегами по цеху, но все же предпочитает сохранять дистанцию. Последний его визит пригелс на 2015 год — после убийства племянника.

«Ходу воровскому процветать!»

Неясно, когда Армен Казарян вновь сможет без риска для себя появиться в Армении и сможет ли вообще. Зато ясно, что новые власти во главе с Николом Пашиняном всерьез решили избавиться от криминала внутри страны. Принципиальное ли это неприятие или политика, в данном случае не так важно — результат будет один. В компактной республике, где все на ладони, при желании это можно сделать легко и быстро.

Один из источников «Ленты.ру», закончив беседу о перспективах «воровского хода» в Армении, уже прощаясь, произнес такую фразу:

— Ты пишешь про жизнь воров, но главный вор у тебя остался за скобками.

— Кто это?