Воровку шоколадок задержали в Москве

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Воровку шоколадок задержали на северо-востоке Москвы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали 40‐летнюю женщину, укравшую из магазина на северо-востоке Москвы 10 шоколадок «Merci». Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов на Анадырской улице столицы. Женщина стянула с полки 10 плиток шоколада и спрятала их в сумку.
Однако охрана торгового зала заметила странные манипуляции и задержала незадачливую «покупательницу» на выходе из магазина. Позже на место были вызваны сотрудники полиции для оформления протокола.
Женщине предъявили обвинения по статье «кража». Проводится проверка.
В Ростовской области мужчина спрятался в уличном туалете после того, как хозяин поймал его на краже кур. Молодой человек попытался украсть кур, но хозяин домашних птиц вовремя вышел во двор. Подозреваемый спрятался от мужчины в уличном туалете. Он занырнул в яму прямо с головой.
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