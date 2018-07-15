Воровку шоколадок задержали в Москве

Полицейские задержали 40‐летнюю женщину, укравшую из магазина на северо-востоке Москвы 10 шоколадок «Merci». Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов на Анадырской улице столицы. Женщина стянула с полки 10 плиток шоколада и спрятала их в сумку.
Однако охрана торгового зала заметила странные манипуляции и задержала незадачливую «покупательницу» на выходе из магазина. Позже на место были вызваны сотрудники полиции для оформления протокола.
Женщине предъявили обвинения по статье «кража». Проводится проверка.
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