Убийц россиянина в Нячанге будут судить по вьетнамским законам

Екатеринбургский портал E1.ru опубликовал интервью с неназванным источником в силовых структурах, который рассказал о ходе расследования убийства российского бизнесмена в Нячанге

Сергей Чебан погиб после драки в одном из баров Нячанга. 25 июля прошлого года он скончался в местной больнице после того, как весь предыдущий день пролежал без сознания. По словам родственников, Сергея избила толпа местных жителей, после чего сбросила с лестницы. В роковой бар его отвезла местная русская девушка, с которой мужчина познакомился на прогулке. Так как Сергей за несколько месяцев до смерти покинул пост районного депутата, а также занимался бизнесом, родственники предположили, что убийство могло быть заказным.

По их же словам, арестованных по делу об убийстве вьетнамцев тогда же отпустили за неимением доказательств. Тем не менее, как рассказал порталу собеседник, расследование все же ведется, а признаков волокиты не наблюдается. Возбуждены два уголовных дела — одно во Вьетнаме , другое — в России

Судить подозреваемых будут по месту преступления. То есть все будет по законам Вьетнама, ведь они его граждане. Об экстрадиции в Россию речи не идет,

— рассказал неназываемый силовик.

По его словам, если вьетнамская сторона изъяла и проверила вещдоки по всем правилам, то уже в ближайшее время у нее удастся довести дело до суда. Что касается русских органов, которые контактируют с вьетнамскими коллегами через Интерпол , то, возможно, сотрудникам регионального следкома придется отправляться в командировку в Нячанг.

При этом собеседник посетовал на неразвитость взаимодействий Вьетнама и России в таких вопросах, а, потому, российские следователи крайне мало знают о ходе расследования в Нячанге.

По времени это точно не месяц и не два. Уверен, это будет долгоиграющее дело

Источник: E1.ru