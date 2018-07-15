Москвича закололи шампуром

Сообщается, что инцидент произошел на юге города, в районе Москворечье-Сабурово, около Борисовских прудов. Мужчина получил ранение в область сердца, но остался жив.

«Произошла ссора в компании, в ходе которой гражданину было нанесено ранение шампуром», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент ведется проверка обстоятельств случившегося.

В августе 2017 года отдыхавший на природе москвич в компании коллег упал на шампур. Он был доставлен в больницу с травмами груди и спины.

В июле 2016 сообщалось об индийце, который ранил шампуром противника в драке на пикнике в районе Западное Бирюлево. В ходе перепалки индиец ударил противника шампуром в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавшего также доставили в больницу, где он лежал в реанимации.

В том же месяце драка на шампурах во время семейного праздника в Киеве закончилась смертью одного из участников. Мужчина и его будущий тесть поспорили и решили выяснить отношения на шампурах. В итоге последний нанес избраннику своей дочери глубокую колотую рану, от которой тот скончался.