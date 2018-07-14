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Академии СК и МВД России в Петербурге будут взаимодействовать в подготовке кадров
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Академии СК и МВД России в Петербурге будут взаимодействовать в подготовке кадров 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с руководителем Санкт-Петербургского университета МВД России Александром Травниковым и ректором Санкт-Петербургской академии СК России Александром Ефремовым, на которой обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в образовательном процессе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе встречи было принято решение о разработке соглашения о сотрудничестве образовательных учреждений СК и МВД России", — сообщила Петренко.
На встрече Бастрыкин отметил, что успех в раскрытии преступлений зависит от качества подготовки будущих следователей и оперативных сотрудников и их умения эффективно взаимодействовать.
Во время рабочей поездки глава СК РФ также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и обсудил с ним перспективы развития Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, добавила Петренко.
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