Академии СК и МВД России в Петербурге будут взаимодействовать в подготовке кадров

"В ходе встречи было принято решение о разработке соглашения о сотрудничестве образовательных учреждений СК и МВД России", — сообщила Петренко.

На встрече Бастрыкин отметил, что успех в раскрытии преступлений зависит от качества подготовки будущих следователей и оперативных сотрудников и их умения эффективно взаимодействовать.