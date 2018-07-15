Более 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье 

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье отменили и задержали свыше 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, три отменили, в «Домодедове» восемь рейсов задержано, три отменены, в «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержали два рейса, отмененных нет.
В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода с кратковременными ливневыми дождями, температура воздуха будет достигать плюс 31 градуса. Воскресенье может стать самым теплым днем с начала июля.
В столице в воскресенье прогнозируется дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, москвичам и гостям города рекомендовали быть осторожными в непогоду.