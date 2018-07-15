Ещё
Более 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье отменили и задержали свыше 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, три отменили, в «Домодедове» восемь рейсов задержано, три отменены, в «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержали два рейса, отмененных нет.
В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода с кратковременными ливневыми дождями, температура воздуха будет достигать плюс 31 градуса. Воскресенье может стать самым теплым днем с начала июля.
В столице в воскресенье прогнозируется дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, москвичам и гостям города рекомендовали быть осторожными в непогоду.
РИАМО: последние новости
Мужчина изнасиловал 5‑летнюю девочку в Рузе В центре Москвы задержали известного каскадера с пистолетом Из апартаментов отеля Marriott в центре Москвы украли 22 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ201
«Будут воровать в два раза больше»
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика17
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair109
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии68
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение