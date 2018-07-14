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В Перми осуждён жестокий убийца двух человек и его пособник
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В Перми осуждён жестокий убийца двух человек и его пособник 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Краевой суд огласил приговор 60-летнему жителю Перми, виновному в жестоком убийстве двух человек. Оба преступления долгое время оставались нераскрытыми, убийца тщательно прятал тела своих жертв.
На первое преступление злоумышленник решился в октябре 2015 года. Его цель была завладеть коммерческой недвижимостью 69-летнего знакомого, который занимался предпринимательской деятельностью. Он заманил его в свой автомобиль и убил, нанеся несколько ножевых ранений. Тело вывез за город и, замотав цепями, утопил в реке.
Второе убийство мужчина совершил ровно через год, желая завладеть трёхкомнатной квартирой 53-летней супруги. Помочь в совершении преступления попросил своего 54-летнего знакомого. Он помог вывезти женщину в безлюдное место. Далее в дело вступил супруг. Он задушил женщину и вместе с пособником, спрятал её тело в лесном массиве на территории Кировского района Перми. На следующий день заявление о безвестном исчезновении супруги лежало на столе сотрудников полиции.
«Дело рассматривалось в суде с участием коллегии присяжных заседателей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Приговором суда виновному в совершении убийств назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы, а его пособнику — в виде 12 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».
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