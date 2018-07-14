В Перми осуждён жестокий убийца двух человек и его пособник

Краевой суд огласил приговор 60-летнему жителю Перми , виновному в жестоком убийстве двух человек. Оба преступления долгое время оставались нераскрытыми, убийца тщательно прятал тела своих жертв.

На первое преступление злоумышленник решился в октябре 2015 года. Его цель была завладеть коммерческой недвижимостью 69-летнего знакомого, который занимался предпринимательской деятельностью. Он заманил его в свой автомобиль и убил, нанеся несколько ножевых ранений. Тело вывез за город и, замотав цепями, утопил в реке.

Второе убийство мужчина совершил ровно через год, желая завладеть трёхкомнатной квартирой 53-летней супруги. Помочь в совершении преступления попросил своего 54-летнего знакомого. Он помог вывезти женщину в безлюдное место. Далее в дело вступил супруг. Он задушил женщину и вместе с пособником, спрятал её тело в лесном массиве на территории Кировского района Перми. На следующий день заявление о безвестном исчезновении супруги лежало на столе сотрудников полиции.