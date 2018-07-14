Дело обвиняемого в мошенничестве экс-мэра Алматы направлено в суд 

Астана, 13 июля /Синьхуа/ — Прокуратура Алматы направила в суд дело экс-мэра города Алматы Виктора Храпунова, его супруги, сына и еще 9 человек, обвиняемых в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества. Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Причиненный организованной преступной группой ущерб государству превышает 250 млн долларов США.
Экс-мэр скрывается в Швейцарии и входит в число одних из самых богатых жителей этой страны. —0—