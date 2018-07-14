МВД возбудило дело о хищениях при строительстве «Ямал-СПГ» 

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищений при строительстве комплекса административных зданий проекта «Ямал-СПГ». Ущерб компании от действий подрядчика может превышать 300 млн руб. По словам источников РБК, дело возбуждено на основе материалов отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции. Расследование ведется в отношении сотрудников и руководства компании «РСК-Логистик». По версии следствия, с июля 2015 года по ноябрь 2017-го менеджмент компании-подрядчика похитил деньги под предлогом выполнения работ по строительству. На самом деле ничего сделано не было.