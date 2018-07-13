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СК просит арестовать подругу избитого депутата
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СК просит арестовать подругу избитого депутата 

News.ru 4 часа назад
Фото: News.ru
Следственный комитет просит арестовать жительницу Москвы, которая подозревается в краже более 22 миллионов рублей из номера отеля Marriott. Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с кражей в особо крупном размере.
«Материал об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Сентюриной поступил в суд», — цитирует пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что депутат от ЛДПР Сергей Жигарев обвинил бывшую возлюбленную Ольгу Синтюрёву и её бойфренда в краже. Как утверждает политик, он хранил в своём номере крупную сумму денег, которую украла его экс-любовница Ольга вместе с новым ухажёром.
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