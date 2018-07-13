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Суд арестовал гендиректора авиаперевозчика iFly по делу о получении взятки
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Суд арестовал гендиректора авиаперевозчика iFly по делу о получении взятки 

Rambler News Service 2 часа назад
Мещанский районный суд города Москвы арестовал генерального директора чартерной авиакомпании iFly Евгения Филатова по делу о получении взятки, следует из информации в картотеки судебных дел, опубликованной 13 июля.
Официальный представитель Росавиации не стал комментировать RNS дело Филатова. Представитель iFly был не доступен для комментариев.
Пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы в пятницу вечером также не стала комментировать итоги рассмотрения дела по гендиректору iFly.
Авиакомпания iFly начала полеты в декабре 2009 года. Она базируется в аэропорту Внуково и выполняет чартерные рейсы по популярным туристическим направлениям. Авиаперевозчик эксплуатирует самолеты Boeing 757-200, Airbus A330-300и Airbus A319-100.
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