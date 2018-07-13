В Одессе вместо полиции орудует Самооборона Майдана

В пресс-службе организации сообщили, что представители «Самообороны Майдана» задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу возле памятника Воронцову на Соборной площади.

«Около 5:00 они обратили внимание на шум на Соборной площади — это были гости города из Днепра, которые катались на скейтах. Затем раздались выстрелы», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия самооборонщики нашли двух молодых скейтеров ранеными, один из пострадавших — несовершеннолетний.

Так называемые представители общественности догнали и задержали вооруженного злоумышленника, который оказал им сопротивление. После задержанного передали полиции.