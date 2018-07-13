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В Одессе вместо полиции орудует Самооборона Майдана
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В Одессе вместо полиции орудует Самооборона Майдана 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
В пресс-службе организации сообщили, что представители «Самообороны Майдана» задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу возле памятника Воронцову на Соборной площади.
«Около 5:00 они обратили внимание на шум на Соборной площади — это были гости города из Днепра, которые катались на скейтах. Затем раздались выстрелы», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия самооборонщики нашли двух молодых скейтеров ранеными, один из пострадавших — несовершеннолетний.
Так называемые представители общественности догнали и задержали вооруженного злоумышленника, который оказал им сопротивление. После задержанного передали полиции.
Интересно, что сами правоохранители никак не контролировали ситуацию, и по какому праву представители «Самообороны» взяли на себя функцию полицейских, неясно. Однако советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил случившееся и выразил особую благодарность одесским молодчикам.
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