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Жительницу Адыгеи подозревают в хищении более семи миллионов рублей
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Жительницу Адыгеи подозревают в хищении более семи миллионов рублей 

АиФ Адыгея 5 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей муниципальной служащей.
«По версии следствия, с февраля 2011 года по октябрь 2017 года бывшая муниципальная служащая, осуществляя работу по предоставлению гражданам субсидий в рамках муниципальной программы, совместно с другим должностным лицом путем фальсификации документов похитила более 7 млн рублей бюджетных средств», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки правомерности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, и направлено прокуратурой в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.
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