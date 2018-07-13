Жительницу Адыгеи подозревают в хищении более семи миллионов рублей

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей муниципальной служащей. «По версии следствия, с февраля 2011 года по октябрь 2017 года бывшая муниципальная служащая, осуществляя работу по предоставлению гражданам субсидий в рамках муниципальной программы, совместно с другим должностным лицом путем фальсификации документов похитила более 7 млн рублей бюджетных средств», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки правомерности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, и направлено прокуратурой в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.