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Топ-менеджера структуры Евразийского банка приговорили к одному году условно за авиадебоширство
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Топ-менеджера структуры Евразийского банка приговорили к одному году условно за авиадебоширство 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Химкинский городской суд Московской области приговорил авиадебошира к одному году условно за хулиганство на борту рейса Москва-Нью-Йорк. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Химкинский городской суд Московской области вынес приговор в отношении 39-летнего уроженца Сочи. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ и ст.116 УК РФ («Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте и нанесение побоев»).
С учетом позиции государственного обвинителя — помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и обстоятельств уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года», — сказали в ведомстве.
Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», что пассажир бизнес-класса, следовавший 8 октября 2017 г. рейсом SU102 в Нью-Йорк, по прилете в аэропорт назначения был передан полиции и ФБР. В пресс-службе уточнили, что в течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в лицо бортпроводницу и подрался с пассажиром из бизнес-класса.
По информации источника Агентства «Москва» в правоохранительных органах, задержанным оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (структура Евразийского банка развития) Алексей Черекаев.
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