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В Орле жестоко убили девушку
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В Орле жестоко убили девушку 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
СК возбудил уголовное дело по факту убийства девушки в Орле. 13 июля в Северном районе города около одного из жилых домов в кустах прохожие нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Кроме того, на асфальте неподалеку следователи обнаружили капли крови. По предварительной версии, преступник нанес девушке два ножевых ранения в область груди.
«Сейчас оперативники проводят необходимые следственные действия и разыскивают преступника», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.
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