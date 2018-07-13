В Орле жестоко убили девушку 

СК возбудил уголовное дело по факту убийства девушки в Орле. 13 июля в Северном районе города около одного из жилых домов в кустах прохожие нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Кроме того, на асфальте неподалеку следователи обнаружили капли крови. По предварительной версии, преступник нанес девушке два ножевых ранения в область груди.
«Сейчас оперативники проводят необходимые следственные действия и разыскивают преступника», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.