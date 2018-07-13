Уфимца осудили за интернет-мошенничество

А людям стоит ответственнее относиться к своим деньгам

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 55 летнему местному жителю, которого признали виновным в 9 случая мошенничества.

Суд установил, что в 2016-2017 годах мужчина размещал объявления в интернете о продаже дорогих вещей, таких как норковые шубы, брендовые вещи и спортивное оборудование по очень низким ценам.

Мошенник действовал по предоплате, однако после перечисления ему денег, никто из покупателей свои товары не получил. Ущерб от действий предприимчивого жулика составил больше 310 тысяч рублей. В дураках осталось 9 человек из разных регионов России

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также обязал возместить причиненный ущерб.